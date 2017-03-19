Лидер КНДР рассказал об успешном испытании нового ракетного двигателя

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об успешном испытании нового ракетного двигателя. По его словам, эта разработка позволяет создать "средства доставки спутников мирового уровня с целью освоения космического пространства".

В Северной Корее провели успешное испытание нового ракетного двигателя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Само агентство ссылается на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, присутствовавшего на испытаниях. По его словам, разработка надежного ракетного двигателя нового типа позволит объединить научные, а также технологические открытия, чтобы создать "средства доставки спутников мирового уровня с целью освоения космического пространства".

Также Ким Чен Ын подчеркнул, что скоро в мире увидят "значение достигнутой великой победы".

Наблюдатели отметили, что сообщение о проведенном испытании двигателя совпало по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин.

По мнению главы Госдепа, ядерная проблема КНДР может быть решена военным путем, так как, "стратегическое терпение" в отношении Пхеньяна себя исчерпало.