В МВФ отложили обсуждение антикризисной программы Украины

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Обсуждение антикризисного плана по Украине 20 марта отложено. Такое решение принял Совет директоров МВФ. Дата нового рассмотрения еще не назначена.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение отложить обсуждение антикризисного плана по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Фонде.

Мероприятие было запланировано на 20 марта. Уведомление об отсрочке было разослано утром, 18 марта. Дата нового рассмотрения еще не назначена.

Источник также отметил, что решение может стать беспрецедентным, так как, к заседанию уже почти все подготовили. По итогам обсуждения должен был завершиться третий обзор программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша в размере одного миллиарда долларов.

Данное решение могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда, добавил собеседник.

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