В массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадал ребенок

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От одного до трех человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По данным СМИ, среди пострадавших есть ребенок.

Четыре автомобиля столкнулись друг с другом на Кутузовском проспекте в Москве вечером 18 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

В результате аварии пострадал один человек.

В свою очередь, ТАСС сообщает о троих пострадавших. Среди них –ребенок.