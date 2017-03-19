В трех районах Дагестана ввели режим КТО
Теги: дагестан террорист Происшествие
Режим КТО введен в трех районах Дагестана в воскресенье. Ведутся поиски боевиков и их пособников. В зоне операции действует ряд временных ограничений.
Сразу в трёх районах Дагестана утром 19 марта ввели режим контртеррористической операции (КТО), передает "ТВ Центр".
В Хасавюртовском, Казбековском и Кизилюртовском районах ведутся поиски боевиков и их пособников. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), в зоне операции будет действовать ряд временных ограничений.