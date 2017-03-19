ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую и Горловку

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Украинские силовики утром обстреляли окраины Горловки и Донецка. Данные о пострадавших уточняются. Под огнём вновь оказалась Ясиноватая. Били из миномётов и гаубиц. В результате повреждена станция очистных сооружений. Прямые попадания зафиксированы и в жилом секторе.

Шесть разрывов. Один за другим. Снаряды падали на улицах, в огородах. По Ясиноватой украинская армия била из гаубиц - со стороны подконтрольной ей Авдеевки. Огонь вели без разбора. По частным домам, предприятиям и даже наблюдательному пункту совместного центра по контролю и координации прекращения огня. При этом пострадал один мирный житель - человек, который работает сторожем. Он получил осколочные ранения, передает "ТВ Центр".

Ополченцы и жители Ясиноватой говорят, что ни одного военного поста ДНР или огневых позиций в городе нет. Они в трех километрах. Вполне возможно, что главной целью был именно наблюдательный пункт по контролю за прекращением огня. А днем ранее там же, в Ясиноватой, украинская армия обстреляла и наблюдателей ОБСЕ, которые приехали посмотреть, как на самом деле соблюдается режим тишины. Сотрудники международного патруля едва успели выехать из-под обстрела. Пострадавших нет. Но теперь представители этой организации, смогли лично убедиться в том, что Киев и не думает выполнять минские соглашения.

Крупнокалиберные снаряды рано утром разорвались и в Донецке-Северном. Пенсионерка Зинаида Кузнецова чудом осталась жива. Вышла на улицу, а через несколько минут услышала страшный грохот. Буквально на голову посыпался шифер, обломки кирпичей и штукатурки. Когда дым рассеялся, пенсионерка увидела, что ее окно на четвертом этаже разворочено. Снаряд, угодил точно в квартиру.

Как минимум 12 раз украинская артиллерия обстреливала и поселки на Луганщине. В ход шли гаубицы, зенитные установки, минометы. Представители народной милиции ЛНР заявляют, что Киев не только не собирается отводить тяжелые вооружения от линии соприкосновения, но, как раз наоборот: только усиливает и наращивает свою группировку. И это уже не национальные батальоны или радикалы с майдана, а регулярная армия.

"Нами выявлено расположение двух батарей 122 миллиметровых САУ, "Гвоздика" из состава 24 бригады вооруженных сил Украины", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Морочко.

В воскресенье милиция ЛНР заметила и перемещение реактивных установок залпового огня "Ураган". В трех километрах от поселка Крымское. ВСУ начинает обустройство боевых позиций.

Тимур Абдуллаев "ТВ Центр".

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