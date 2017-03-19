На Украине атаковали отделение Сбербанка и памятник князю Владимиру

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На Украине местные радикалы атаковали отделение Сбербанка в Тернополе. Националисты продолжают требовать от властей запретить российским банкам работать на Украине. Кроме того, в Киеве напали на памятник князю Владимиру.

Украинские радикалы снова напали на отделение Сбербанка, на этот раз в Тернополе. Вход в здание они заложили бетонными блоками. Окна и фасад облили краской, заклеили афишами сообщает "ТВ Центр".

Погромы дочерних предприятий российских банков продолжались всю эту неделю. Больше всего пострадали офисы в Киеве. Их радикалы закидывали камнями. Таким образом националисты требуют от властей запретить российским банкам работать на Украине.

От рук злоумышленников страдают не только финансовые учреждения. Досталось и памятнику князю Владимиру в центре Киева. Один из старейших монументов в украинской столице вандалы облили красной краской. Причём уже не в первый раз. Судя по всему, препятствовать подобным акциям стражи порядка даже не пытаются.

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