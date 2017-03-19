На севере Москвы задержали стрелявшего по прохожим водителя

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Сотрудники МВД России по Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу по людям на дороге. Очевидцы утверждают, что злоумышленник стрелял из травматического пистолета. Причина произошедшего выясняется.

В Москве задержан водитель, который на дороге стрелял по людям. Один человек серьёзно ранен. Чтобы поймать нарушителя, в столице объявили план "Перехват", сообщает "ТВ Центр".

Конфликт произошёл вечером 18 марта на оживлённой улице. Что стало его причиной теперь выясняют в полиции. По предварительной версии, водитель, выйдя из машины, открыл огонь по пешеходам, которые стояли на обочине. Стрелял, как утверждают очевидцы, из травматического пистолета. В салоне его автомобиля, при этом находились несколько человек. Все они вместе скрылись с места происшествия, оставив на дороге раненого мужчину. Оказывать помощь ему пришлось прямо на улице.

Стрелявшего задержали по горячим следам на севере Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.