СКР займется инцидентом с отравлением 37 человек в Магадане

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Более 30 человек доставили в больницу в Магадане с подозрением на сальмонеллёз. Все заболевшие посещали столовую "Северо-Восток-золото". В ближайшее время проверку начнут сотрудники СКР.

В Магадане растёт число госпитализированных с подозрением на сальмонеллёз. Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, в больницу доставили уже в общей сложности 32 человека. Ещё пятеро лечатся дома, передает "ТВ Центр".

Окончательный диагноз им поставят 20 марта, когда будут готовы лабораторные анализы. Заболевшие почувствовали себя плохо после посещения столовой "Северо-Восток-золото". Учреждение сейчас закрыто. Назначены необходимые экспертизы, составлен протокол об административном правонарушении.

Всего обследовали более 130 человек, которые питались в столовой. Тяжёлых случаев, по словам медиков, нет. Среди госпитализированных - один ребёнок. В ближайшее время проверку начнут следователи.