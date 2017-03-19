Более 20 человек оказались заблокированы из-за паводков под Рязанью

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Более 20 человек оказались отрезаны от большой земли из-за паводков в Рязанской области. В связи с этим в МЧС организовали для них лодочную переправу.

В Рязанской области, из-за паводков более 20 человек оказались отрезаны от большой земли. Для них сейчас организована лодочная переправа, передает "ТВ Центр".

В субботу регион проинспектировал глава МЧС Владимир Пучков. Министр поручил местным властям незамедлительно подготовить проект нового моста, а также уделить особое внимание медицинскому и социальному обеспечению жителей. Общую обстановку министр оценил, как стабильную и добавил, что группировка по борьбе с паводком увеличивается и готова к любому развитию ситуации.