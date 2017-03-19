Принц Уильям и Кейт Мидлтон встретились с пережившими теракты в Париже

Теги: В мире великобритания франция евросоюз

Жизнь после Brexit обсуждают в ходе дипломатической поездки по Европе члены королевской семьи. Принц Уильям с супругой герцогиней Кембриджской уже побывали в Париже, впереди - Брюссель. Но СМИ, похоже, больше интересует личная жизнь наследника британского престола.

Визит в музейный комплекс Дом Инвалидов - не просто дань уважения истории. В интерьерах, напоминающих о славе французского оружия, принц Уильям и Герцогиня Кэтрин встречаются с теми, кто стал жертвами террористических атак, передает "ТВ Центр".

"В течение последних двух лет, когда Кэтрин и я посещали памятные мероприятия, посвященные событиям Второй мировой войны, я не единожды вспоминал как много наши страны пережили вместе. Наши сердца были вместе с Францией, когда вы так храбро отреагировали на террористические атаки", - отметил герцог Кембриджский Принц Уильям.

Кадры трогательной встречи должны, конечно, растопить сердца французов. Как и сам факт визита. Решиться на эту поездку, пишут британские СМИ, для Уильяма было совсем непросто. Дело в том, что этот визит принца Уильяма в Париж - первый за последние 20 лет. После смерти принцессы Дианы, ее дети не приезжали во Французскую столицу. Но сейчас в плотном графике торжественных примеров и официальных встреч посещение места гибели принцессы не значится. Трагическую страничку семейной истории королевская чета перечитывать не намерена.

Букингемский дворец сейчас куда больше волнует будущее. За выход из Евросоюза Лондону обещали большие неприятности. И чтобы снизить градус раздражения в Королевстве придумали программу “Соседи”. Главными посланниками которой и стала любимая всей Британией пара.

Уильяму - второму в очереди на корону - пишет The Telegraph, сейчас самое время учиться дипломатии. "Позвольте дальше я перейду на язык Шекспира. На протяжении веков наши страны делали друг друга сильнее и лучше. Это партнерство продолжится, несмотря на недавнее решение Британии покинуть Европейский союз. Сила нашей дружбы и масштаб сотрудничества не изменится", - отметил принц Уильям на официальном мероприятии.

Скандальный развод Британии с Единой Европой уже оформлен - недавно указ о Brexit подписала Королева Елизавета Вторая. Правительство вот-вот начнет реализацию сценария полного выхода из ЕС. Но в эти дни СМИ куда больше волновал разлад внутри самой королевской семьи. Это первое совместное появление Кэтрин и Уильяма после публикации видео с частной вечеринки в Швейцарии, посмотрев которое весь мир узнал, что принц, мало того, что не слишком хороший танцор - так, похоже, не самый примерный супруг.

Что за брюнетка танцует на видео с Уильямом, пресса так и не узнала. Но это точно не Кэтрин. Герцогиня в это время была дома в Лондоне, вместе с детьми. И посмотрев видео, пишут британские таблоиды, так разозлилась, что якобы поручила готовить документы для развода. Но сор из Букингемского дворца по традиции не выносят - информацию о размолвке четы оставили без комментариев. А сами супруги в городе всех влюбленных выглядели вполне счастливой парой.

Они успели посетить знаменитый музей Д”Орсе, поболеть за команду Уэльса на матче по регби. Сразу после которого отправились в Брюссель. В столице Евросоюза им тоже предстоит разговор о Brexit.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центр", Париж, Франция.