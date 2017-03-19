В США скончалась легенда рок-н-ролла Чак Берри

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Легендарный музыкант Чак Берри скончался в США в возрасте 90 лет. Он потерял сознание у себя дома. Прибывшие на место вызова полицейские оказали ему первую помощь. Однако вернуть его к жизни уже не получилось.

В США на 91-м году жизни скончался легендарный музыкант Чак Берри. Блестящий певец и композитор, стоявший у истоков рок-н-ролла, передает "ТВ Центр".

Он потерял сознание у себя дома. Полицейские, прибывшие на место, оказали ему первую помощь, но было уже поздно.

Впервые на сцену он вышел в 1941 году, когда ещё учился в школе. Выступал по вечерам в небольших клубах. Но настоящая популярность к нему пришла в 1950-х, когда его сингл Maybelline разошёлся тиражом более миллиона экземпляров, мгновенно взлетев на первую строчку хит-парадов. Он смешивал блюз и кантри. Его называли учителем величайшие рок-группы.

Имя Чака Берри одним из первых было увековечено в Зале Славы рок-н-ролла. А песня Johnny B Goode по версии журнала Rolling Stone признана лучшей гитарной композицией всех времён.