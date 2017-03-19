Под Серпуховом 8-летний мальчик провалился в колодец и утонул

Теги: скр Происшествие подмосковье смерть ребенок

Сотрудники СКР начали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на территории аэродрома в поселке Большое Грызлово в Серпуховском районе Подмосковья. Ребенок утонул в техническом колодце. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла в Серпуховском районе Подмосковья. Восьмилетний мальчик погиб на территории аэродрома в поселке Большое Грызлово.

Он находился на территории аэродрома без присмотра родителей. Мальчик подошел к заполненному водой техническому колодцу и поднял крышку. Поверхность воды была покрыта льдом. Ребенок ступил на него, провалился и утонул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", передает сайт СКР по Московской области. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц.