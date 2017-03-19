Рогозин назвал "тормозом" главу МИД Украины

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Глава МИД Украины Павел Климкин является "тормозом", считает вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Так он отреагировал на обещание украинского министра "вернуть свободу жителям Крыма". Слова Климкина прокомментировал и член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, крымчане уже выбрали свободу "от блокад, обстрелов, пыток и преследований".

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отреагировал на слова главы МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что Киев вернет "свободу жителям Крыма". В своем Twitter член российского правительства подчеркнул, что крымчане уже "три года как свободны".

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 марта 2017 г.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков, говоря о высказываниях Климкина, отметил, что "поезд ушел".

Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 марта 2017 г.

Ранее Павел Климкин прокомментировал третью годовщину присоединения Крыма к России. По его словам, свобода жителям Крыма будет "возвращена совместно".