До открытия парка "Зарядье" в Москве осталось полгода

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Всего полгода остаётся до открытия в самом центре Москвы парка "Зарядье". Архитектурная и техническая сложность этого комплекса может дать фору любому тоннелю. Мало того, что здания и коммуникации нужно "подружить" с природным ландшафтом, так предстоит ещё и обмануть московский климат! Для достижения необходимого эффекта строителям и экспертам приходится иногда совершать вещи, которые непосвящённый человек назвал бы безумием.

Утро, день, вечер - грандиозная стройка в Зарядье не останавливается ни на секунду. Более двух тысяч строителей работают в три смены. И парящий мост вырастает над набережной и рекой буквально на глазах. Пока он на временных опорах - готов лишь правый пролёт. Но уже к маю мост действительно будет парить в воздухе за счет своей оригинальной конструкции, сообщает "ТВ Центр".

"Внутри конструкции так сказать натягиваются металлические тросы, создается преднапряженное состояние и конструкция бетонируется", - заявил представитель компании застройщика Пётр Брехунец.

Сейчас уже не только мост - легко узнаваемы все объекты парка: медиацентр, ледяная пещера, а также кафе и ресторан. Все сооружения как будто вырастают из земли, они и должны стать естественной частью рельефа парка. Когда крыша плавно переходит в прогулочную зону. А значительная часть здания находится под землей.

В зале будущей филармонии продолжаются монолитные работы, ведётся монтаж металлоконструкций. И первые части стеклянных фасадов сейчас тоже монтируются.

Сверху здание накроют "стеклянным куполом-корой". И круглый год под ним будут расти деревья. филармония вообще – один из самых сложных объектов и помимо светопрозрачных фасадов сделать здесь еще предстоит многое: инженерные сети, отделку. И если сам парк "Зарядье" откроют в сентябре, ко Дню города, то концертный зал планируют сдать только в марте 2018 года.

Впрочем, как будет выглядеть зал филармонии, можно представить уже сейчас. Для проведения акустических исследований создали специальную модель - один к десяти.

Сотрудники японской акустической компании теперь каждый день чувствуют себя Гулливерами. По всему залу размещают микрофоны и сверхчувствительные датчики. Участниками эксперимента являются даже крошечные зрители-манекены! Они вообще - обладатели идеального слуха, внутри некоторых из них тоже установлены мощные приборы. Неслучайно здесь установили и газовые баллоны. Во время испытаний для чистоты звука пространство модели заполнят жидким азотом, создадут вакуум. А все полученные данные зафиксирует компьютер.

"И потом, по результатам акустических исследований мы уже сможем дать рекомендации - какие изменения нужно внести. Хотя, я уверен, что глобальных переделок в плане геометрии зала не потребуется. Возможно, что-то придется изменить в отделке, в материалах", - подчеркнул президент акустической компании из Японии Ясухиса Тойота.

Этот человек знает, что говорит. Он – один из лучших специалистов по звуку, автор этой уникальной технологии. Занимался акустическим проектированием многих современных концертных залов мира в Лос-Анджелесе, Париже, Сеуле, Хельсинки, Гамбурге. В Москве проводить испытания будут в течении пяти-шести месяцев, предстоят еще две акустические сессии. Но и после эксперимента модель не станут разбирать.

"Мы планируем установить эту модель в фойе концертного зала, чтобы люди могли непосредственно посмотреть, как шел процесс отладки и так далее. У нас фойе достаточно широкое, оно позволяет установить этот макет", - отметила директор по проектированию объектов гражданского строительства АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина.

И уже после открытия в филармонии установят орган. Он проектируется специально под этот зал, а создавать его будут в Швейцарии и Китае.

"И в парке, и в филармонии заказано оборудование лучших мировых образцов. Это будет объект мирового уровня. Все контракты заключены, работаем по графику", - заявил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

И несмотря на грандиозную стройку здесь уже можно почувствовать себя как в парке! Берёзы, ели и сосны, которые были посажены еще в начале зимы, судя по всему на новом месте освоились неплохо. Впрочем, масштабная посадочная страда в Зарядье еще впереди. Клёны, дубы, липы и яблони почти 400 деревьев появятся в апреле, а в мае наступит пора лесной герани, сибирских ирисов, арктической малины. В общем, как и обещали, в этом парке будут легко и непринужденно стирать границы между городом и природой.

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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