МВФ отказался обсуждать транш Украине из-за блокады Донбасса

Теги: Украина мвф донбасс

Причиной переноса срока рассмотрения антикризисного плана по Украине стало решение СНБО о прекращении товарооборота с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом заявили в украинском Минфине.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о переносе рассмотрения вопроса о завершении третьего пересмотра Программы расширенного финансирования для Украины из-за блокады Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

В ведомстве отметили, что это решение вызвано необходимостью уточнить расчеты по экономическим последствиям от мер, которые принимает Киев.

По словам министра финансов страны Александра Данилюка, уточнение этих расчетов важно для обеих сторон. "Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

Ранее о том, что возможной причиной переноса срока рассмотрения антикризисного плана по Украине могло быть решение СНБО о блокаде Донбасса, сообщал "Интерфакс". Об этом агентству рассказал источник, близкий к переговорам. Еще один источник отметил также, что прекращение транспортного сообщения с временно неконтролируемыми территориями потребует пересмотра макропоказателей, заложенных в программе.

О том, что обсуждение антикризисного плана по Украине, изначально назначенное на 20 марта, отложено, стало известно ранее в воскресенье. Отмечалось, что это решение может стать беспрецедентным, так как, к заседанию уже почти все подготовили.

Ранее украинские власти приняли решение на время приостановить все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Кроме того, СНБО запретило перемещать грузы через линию соприкосновения. Причиной этого шага в Киеве назвали "захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО".

Читайте также:

Лавров обсудил с главой МИД Франции блокаду Донбасса

Порошенко поручил подсчитать убытки от блокады Донбасса

Порошенко назвал условия снятия блокады Донбасса

МИД России прокомментировал введение блокады Донбасса