Израиль пригрозил уничтожить ПВО Сирии

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Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что системы ПВО Сирии будут уничтожены в случае нового ее применения против израильских ВВС. По его словам, в этом вопросе компромисса быть не может.

Израиль уничтожит систему ПВО Сирии в случае ее нового применения против ВВС еврейского государства, заявил глава Минобороны этой страны Авигдор Либерман, передает ТАСС.

"Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса", - сказал глава министерства.

17 марта сирийская армия заявила, что четыре истребителя израильских ВВС проникли в воздушное пространство страны. В результате один из них был сбит. Между тем, израильское телевидение утверждало, что истребители были обстреляны, но не поражены. На территории Сирии израильские самолеты атаковали конвой с вооружением, предназначавшимся для движения "Хезболлах".

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