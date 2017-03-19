Песков рассказал об отношении Путина к присоединению Крыма

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Президент России Владимир Путин считает День воссоединения Крыма со страной важным и особенным для себя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что именно российский лидер брал на себя ответственность за этот шаг и, возможно, лучше других осознавал все последствия.

Дата, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, является крайне важной для Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Как и для всех нас, это чрезвычайно важный для него день эмоционально, тем более, что во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему", - сказал представитель Кремля в интервью РБК.

Песков добавил, что именно российский лидер брал на себя ответственность за этот шаг. Он проявил "политическую, геополитическую" смелость. Кроме того, Владимир Путин, возможно, лучше других осознавал все последствия, которые придут за этим решением, подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Поэтому однозначно для него это большой день, важный день. И, конечно, в эмоциональном плане... Я не знаю уж, как точно он отмечает, но то, что это для него особенный день - это абсолютно однозначно", - отметил Песков.

Так Песков прокомментировал тот факт, что Владимир Путин не смог присутствовать на праздновании годовщины воссоединения Крыма с Россией 18 марта. По его словам, это не умаляет важности такого события для главы государства.

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