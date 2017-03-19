В Белом доме прокомментировали "отказ" Трампа пожать руку Меркель

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Президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель из-за того, что плохо услышал вопрос, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, ситуация была вызвана "непониманием".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил причину, по которой президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. По его словам, американский лидер мог просто не услышать вопрос, передает сайт украинских "Вестей" со ссылкой на Spiegel.

Он добавил, что вся ситуация произошла из-за "непонимания".

17 марта протокольная часть встречи Трампа и Меркель завершилась небольшим конфузом. Журналисты предложили двум лидерам пожать друг другу руку, но президент США проигнорировал эту просьбу. В ответ германский канцлер состроила гримасу.

После этого СМИ отметили, что Трамп специально проигнорировал Меркель, и подвергли это решение президента жесткой критике. Теперь в Spiegel уверены, что Белый дом своими комментариями пытается рассеять неприятное впечатление об этой встрече.

Вместе с тем, лидеры все же обменялись рукопожатием. Это произошло на крыльце Белого дома еще до начала переговоров. Позднее Трамп написал в своем Twitter, что провел с Меркель отличную встречу.

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