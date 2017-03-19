В Подмосковье 3-летняя девочка выстрелила себе в живот из пистолета

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Трехлетняя девочка получила огнестрельное ранение в Домодедовском районе Подмосковья. По данным СКР, ребенок ранил себя сам. Пострадавшую госпитализировали с ранением живота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Домодедовском районе Подмосковья трехлетняя девочка получила огнестрельное ранение. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов".

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы Домодедовского района вечером 19 марта. Пострадавшая госпитализирована в одну из больниц города с ранением живота. Отмечается, что ребенок получил ранение сам в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием родителей.

Сейчас девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.