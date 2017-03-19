Глава Минобороны ФРГ ответила Трампу на слова о долгах перед НАТО

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за его слова о том, что Берлин якобы задолжал НАТО "огромную сумму". По ее словам, в североатлантическом альянсе у ФРГ "нет счета должников".

Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен прокомментировала слова президента США Дональда Трампа относительно того, что Берлин якобы задолжал НАТО "огромную сумму".

"В НАТО (у Германии, - прим. ред.) нет счета должников", - приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, расходы на оборону включают в себя миротворческие миссии ООН, миссии в Европе и вклад в борьбу ФРГ с терроризмом и запрещенной в России группировкой "Исламское государство", информирует "Интерфакс".

Ранее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что Берлин задолжал США и НАТО "огромные суммы" за помощь в обеспечении безопасности Германии. "Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем ФРГ!" – подчеркнул он.

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