Экс-глава Европарламента Шульц стал канидидатом в канцлеры ФРГ

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Бывший глава Европарламента Мартин Шульц избран председателем Социал-демократической партии Германии. Таким образом, он сменил на этом посту Зигмара Габриэля и официально стал главным соперником Ангелы Меркель в предвыборной гонке на пост канцлера ФРГ.

Экс-глава Европарламента Мартин Шульц стал председателем Социал-демократической партии Германии. За его избрание проголосовали делегаты внеочередного съезда политического объединения.

По данным ТАСС, он набрал 100% действительных голосов, что является рекордом за всю историю партии. Таким образом, Шульц сменил на этой должности Зигмара Габриэля, недавно возглавившего МИД страны. Также он официально стал кандидатом в канцлеры и главным соперником Ангелы Меркель в предвыборной гонке.

Шульц принял решение покинуть пост главы Европарламента в ноябре 2016 года. Тогда же он заявил о намерении принять участие в парламентских выборах в Германии. В начале 2017 года по итогам консультаций в правлении партии было решено сделать Шульца кандидатом в канцлеры.