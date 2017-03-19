ПФК ЦСКА обыграл "Терек" в Грозном

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Московский ЦСКА обыграл в Грозном местный "Терек" в рамках 20 тура чемпионата России по футболу. Гости оказались сильнее хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Алексея Ионова.

Московский ЦСКА обыграл грозненский "Терек" на его поле. Единственный гол на 28 минуте забил Алексей Ионов, передает TVC.ru.

Во втором тайме армейцы держали игру под контролем. Только на 81 минуте "Терек" мог сравнять счет, вратарь гостей Игорь Акинфеев отбил удар Мбенга.

После этой победы ЦСКА сократил отставание от лидера РФПЛ "Спартака" до шести очков. Накануне, 18 марта, "красно-белые" сыграли вничью с "Локомотивом" на его поле – 1:1.