Украина введет санкции против посетивших Крым европейских политиков

Теги: Украина санкции крым сбу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов потребовал от Служба безопасности страны проанализировать информацию о приезде в Крым политиков из стран Европы и других континентов. В их отношении Киев намерен ввести санкций.

СБУ проанализирует информацию о приезде в Крым политиков из европейских стран и государств других континентов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Против них Киев намерен ввести санкции, передает сайт "112 Украина".

Так он отреагировал на сообщения СМИ о приезде в Крым "лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки".