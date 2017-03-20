Шойгу отметил развитие российско-японского сотрудничества

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В Токио начался второй раунд консультаций глав МИД и Минобороны России и Японии. Как отметил Сергей Шойгу в ходе встречи с японским коллегой, несмотря на трудности, сотрудничество между странами последовательно развивается. Сергей Лавров заявил, что возобновление переговоров в формате "2+2" говорит о стремлении двух стран вывести диалог на новый уровень.

В Токио начался второй раунд консультаций глав МИД и Минобороны России и Японии. Об этом сообщил "Интерфакс". Как сообщил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, в ходе утренних переговоров сторонам удалось обсудить широкий спектр международных вопросов.

"В ходе утренних переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств мы провели откровенный обмен мнениями по широкому спектру международных вопросов", - передает слова Кисиды ТАСС.

Министр отметил, что рассчитывает на содержательное продолжение диалога в формате "2+2". Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуации с размещением американских систем ПРО в Южной Корее, а также размещение дивизии Минобороны России на Курильских островах.

Ранее в ходе встречи с японским коллегой министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что сотрудничество двух стран, несмотря на трудности, развивается. По его словам, необходимо, чтобы укрепление связей в сфере обороны не отставало от "динамики политических контактов".

"Несмотря на известные трудности, сотрудничество между нашими странами последовательно развивается", - сказал Шойгу.

Глава российского МИД Сергей Лавров также отметил стремление стран к развитию взаимоотношений. Об этом, по его словам, свидетельствует возобновление контактов в формате "2+2".

"Возобновление нашего диалога, договоренность о чем была достигнута по итогам визита президента России в Японию в декабре 2016 года, говорит об обоюдном стремлении вывести наши отношения на качественно новый уровень. Мы готовы к доверительному разговору", - сказал он.

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