Рейтинг Трампа упал до минимума с момента инаугурации
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Уровень одобрения президента США Дональда Трампа опустился до минимального с момента его инаугурации 20 января показателя и составляет 37%, следует из данных опроса Gallup. Президентство Трампа проходит на фоне серии скандалов, связанных, в частности, с высылкой мигрантов.
Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа опустился до минимального значения за время его работы в Белом доме, следует из опроса Gallup.
Опрос проводился 18 марта среди 1500 респондентов. Деятельность Трампа поддерживают лишь 37% респондентов, что на три процентных пункта ниже предыдущего значения. На столько же изменился и антирейтинг, достигший рекордных 58%. Практически сразу после инаугурации рейтинг Трампа фиксировался на отметке 45%.
Президентство Трампа проходит на фоне серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. Кроме этого, сотрудники новой администрации подозреваются в связях с российскими властями. По всей стране проходят выступления противников указов президента, в том числе о высылке мигрантов, иногда они перерастают в беспорядки.
Ранее опрос Gallup показал, что с 2015 года выросло число американцев, которые хорошо относятся к президенту России Владимиру Путину. В феврале 2015 года положительно его деятельность оценивали 13%, в начале февраля 2017 года - 22%.
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