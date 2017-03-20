В понедельник москвичей ждет дождливая погода

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Весь день в столице и в Подмосковье будет идти непрекращающийся дождь, температура не превысит +7 градусов.

Дождь и до +7 градусов ожидается в Москве и в Подмосковье в понедельник, передает портал "Метеоновости".

Ожидается унылый пейзаж с низкой слоистой облачностью и непрекращающийся дождь. Температура в столице составит от +5 до +7 градусов, в области от +2 до +7 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.