Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

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В Париже массовая акция против насилия со стороны правоохранителей закончилась потасовками. Около 7,5 тысячи человек вышли на улицы французской столицы с портретами жертв полицейского произвола. Затем группа агрессивно настроенных людей забросала стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Коктейли с зажигательной смесью, слезоточивый газ – в Париже очередная волна беспорядков против произвола полиции. По данным "ТВ Центр", митинг был официально согласован, однако МВД просило граждан не выходить на улицы французской столицы. По всему городу дежурят патрули спецназа, в воздухе – полицейские вертолеты. Участие в манифестации приняли несколько тысяч человек. Колонна прошла от площади Нации до площади Республики.

Меры безопасности действительно экстренные, но без стычек со стражами порядка не обошлось. Группы агрессивных молодых людей забросали полицейских коктейлями молотова. Те ответили слезоточивым газом.

На улицы Парижа люди вышли с плакатами “Остановите безнаказанность”, “Полиция повсюду, а справедливости нет”. В руках у многих были фотографии тех, кто, как считают протестующие, стал жервами полицейского произвола. Среди них, конечно, и фотография Тео. Этот молодой француз марокканского происхождения 2 февраля был жесткого избит полицейскими. По некоторым данным, патрульные – они сейчас под следствием – также надругались над молодым человеком. Тео провел в больнице почти две недели, ему было сделано несколько операций.

"Наши требования предельно ясны. Мы хотим, чтобы французская система правосудия признала свои преступления и наказала виновных. Мы хотим, чтобы власти установили мемориальные таблички там, где были убиты наши родные. Это убийства. И мы хотим, чтобы полицейских наказывали за их преступления так же, как всех остальных граждан", - заявила сестра жертвы полицейского насилия Рама Диенг.

И эта история стала настоящим спусковым крючком для давно назревавшего в парижских пригородах недовольства. Почти две недели практически каждую ночь активисты били витрины, жгли автомобили. Центр одного из пригородов Бобиньи был буквально разгромлен толпой беснующихся подростков.

Прошедший митинг в Париже явно не последний. Несмотря на все попытки успокоить протестное движение, митингующие говорят, что будут собираться на улицах Франции до тех пор, пока объективыные приговоры по делу Тео и других пострадавших от полицейского произвола не будут вынесены судом.

Екатерина Выскребенцева, Ввгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция