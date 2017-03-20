В Китае нашли артефакты археологической важности
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Китайские археологи нашли на дне реки около 10 тысяч артефактов, включающих в себя золотые монеты, ювелирные изделия и оружие. По предварительным данным, их возраст составляет около 300 лет, артефакты могли принадлежать китайской династии Мин.
В Китае археологи обнаружили в русле реки Миньцзян, приток Янзцы, около 10 тысяч старинных артефактов, возможно принадлежавших династии Мин, передает агентство "Синьхуа".
Археологи обнаружили золотые, серебряные и бронзовые монеты, ювелирные украшения и оружие. Их возраст составляет около 300 лет и, вероятнее всего, артефакты принадлежали династии Мин, правящей с 1368 – 1644 годы.
Китайское научное общество отметило чрезвычайную ценность находки для исследования периода правления династии Мин.
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