09:11, 20 марта 2017

В Китае нашли артефакты археологической важности

Теги:  В мире  китай  археология  наука

Китайские археологи нашли на дне реки около 10 тысяч артефактов, включающих в себя золотые монеты, ювелирные изделия и оружие. По предварительным данным, их возраст составляет около 300 лет, артефакты могли принадлежать китайской династии Мин.

В Китае археологи обнаружили в русле реки Миньцзян, приток Янзцы,  около 10 тысяч старинных артефактов, возможно принадлежавших династии Мин, передает агентство "Синьхуа".

Археологи обнаружили золотые, серебряные и бронзовые монеты, ювелирные украшения и оружие. Их возраст составляет около 300 лет и, вероятнее всего, артефакты принадлежали династии Мин, правящей с 1368 – 1644 годы.

Китайское научное общество отметило чрезвычайную ценность находки для исследования периода правления династии Мин.

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