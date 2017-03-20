В Китае нашли артефакты археологической важности

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Китайские археологи нашли на дне реки около 10 тысяч артефактов, включающих в себя золотые монеты, ювелирные изделия и оружие. По предварительным данным, их возраст составляет около 300 лет, артефакты могли принадлежать китайской династии Мин.