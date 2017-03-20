В результате наводнения в Перу погибли 75 человек

Теги: В мире наводнение жертвы перу

В Перу число жертв сильнейшего наводнения возросло до 75 человек. Еще около 300 получили травмы, 20 человек числятся пропавшими без вести.

Уже несколько месяцев в Перу не прекращаются проливные дожди, сообщил "ТВ Центр". В нескольких городах действует режим ЧС, эвакуированы несколько тысяч человек. Из-за ухудшения погоды в столичном департаменте Лима отменили школьные занятия как минимум на ближайшие два дня.

Всего в результате удара стихии пострадали 20 регионов, в зоне бедствия оказались более полумиллиона жителей страны. Разрушены 12 тысяч домов и около двух тысяч километров дорог. В некоторых регионах не хватает питьевой воды, за ней выстраиваются огромные очереди. По данным властей, нынешнее наводнение стало самым мощным за последние десять лет.