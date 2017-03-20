В штате Колорадо из-за лесного пожара массово эвакуируют людей

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В американском штате Колорадо идет массовая эвакуация населения. Причина – мощный лесной пожар, который уже охватил площадь в 25 гектаров.

Пожар вплотную подобрался к населенным пунктам, сообщил "ТВ Центр". Из опасных мест вывезены более четырех тысяч жителей. Обитатели еще восьмисот сорока домов находятся в готовности в любой момент покинуть свои жилища.

Стена огня вплотную подошла к университету Колорадо. Информации о пострадавших пока нет. В ликвидации пожара задействованы около десяти самолетов и вертолетов. Ущерб от огненной стихии уточняется.