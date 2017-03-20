Первые пункты велопроката заработали в московских парках

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Пункты проката спортивного инвентаря для летнего отдыха открылись в семи парках Москвы. Взять велосипед, ролики, самокат и сегвей можно в парке Победы, в Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках, а также в "Садовниках", "Кузьминках" и в парке "Красная Пресня".

Пункты проката инвентаря для спортивного отдыха открылись в семи парках Москвы.

Как говорится в сообщении на официальном сайте правительства Москвы mos.ru, взять велосипед, ролики, самокат и сегвей можно в парке Победы, в Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках, а также в "Садовниках", "Кузьминках" и "Красной Пресне".

Другие пункты проката будут открываться в парках столицы в течение марта и апреля. В частности, в "Сокольниках" их будут запускать с 1 апреля по 1 мая. В Парке Горького пункты аренды начнут свою работу 1 мая, в день открытия летнего сезона.

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