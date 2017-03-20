На востоке Москвы нашли тело зарезанного мужчины

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В квартире на востоке Москвы нашли тело 36-летнего мужчины с ножевым ранением. По данным правоохранительных органов, по данному факту проводится проверка. Мужчина умер примерно за час до приезда сотрудников полиции.

На востоке Москвы нашли тело 36-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вечером 19 марта в в полицию от "скорой помощи" поступило сообщение о ножевом ранении в квартире по адресу: улица 3-я Прядильная, дом 13-3. Прибывшими на место сотрудниками был обнаружен труп 36-летнего мужчины. По предварительным данным, смерть пострадавшего наступила примерно за час до приезда правоохранителей", - сказал он.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ГУ МВД столицы подтвердили факт обнаружения тела.

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