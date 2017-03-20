Путин утвердил состав Общественной палаты

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Президент Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства предложил приступить к формированию ОП в полном составе, говорится в указе.

Владимир Путин подписал Указ "Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Предложить членам Общественной палаты Российской Федерации, утвержденным настоящим Указом, совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, делегированными от общественных палат субъектов Российской Федерации, приступить к формированию Общественной палаты Российской Федерации в полном составе", - говорится в тексте президентского указа. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Среди фамилий в списке: Диана Гурцкая, Владимир Хотиненко, Владимир Легойда, Ирина Винер-Усманова, Альбир Крганов и другие.

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