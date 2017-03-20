Минюст к лету скорректирует "статью Дадина"

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Минюст России в течение 3 месяцев подготовит поправки в статью о "неоднократных нарушениях на митингах", по которой осудили активиста Ильдара Дадина.

Правительство поручило Минюсту изменить статью УК России о нарушениях на митингах, об этом "Известиям" сообщил замглавы ведомства Дмитрий Аристов.

Он рассказал, что Минюст получил письмо от правительства России с поручением скорректировать статью 212.1 УК России о "неоднократных нарушениях установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". На проработку изменений уйдет около 3-х месяцев.

Статья "неоднократные нарушения на митингах" была введена в 2014 году и предусматривает уголовную ответственность за ее несоблюдение. Активиста Ильдара Дадина, единственного осужденного по этой статье, в феврале 2015 года приговорили к 3 годам тюрьмы, позже срок сократили до 2,5 лет. В феврале 2017 года Конституционный суд России постановил, что дело Дадина будет пересмотрено, а статья будет изменена. Верховный суд отменил обвинительный приговор в его отношении. 26 февраля Дадин вышел на свободу.

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