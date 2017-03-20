В Крыму начались крупномасштабные военные учения

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В Крыму начались учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота. В ходе учений военные отработают действия против террористов и регулярных войск условного противника. Всего в маневрах на полигоне "Опук" участвуют более 2,5 тысяч десантников и около 600 единиц боевой техники.

В Крыму на полигоне "Опук" пройдут военные учения с участием трех соединений Воздушно-десантных войск, а также Черноморского флота и Воздушно-космических сил.

Как передает ТАСС, в учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад. Кроме этого, в маневрах будет участвовать часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Впервые в истории российской армии в рамках учений ВДВ сразу три наших соединения были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой. Всего в маневрах на полигоне "Опук" участвуют более 2,5 тысяч десантников и около 600 единиц боевой техники", - рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, осуществляющий общее руководство маневрами.

В рамках учений военные отработают действия против террористов и регулярных войск условного противника.

Ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил, что Украина проведет учебные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук" в Херсонской области недалеко от Крыма.

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