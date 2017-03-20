С парковки на Ходынском бульваре угнали Lexus за 3 миллиона рублей

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С парковки на Ходынском бульваре в Москве угнали автомобиль Lexus стоимостью около 3 миллионов рублей. Как сообщили в ГУ МВД столицы, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Полиция разыскивает подозреваемого.

С парковки на Ходынском бульваре угнали автомобиль Lexus стоимостью около 3 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД столицы.

"Накануне ночью в полицию поступило сообщение о том, что с парковки по адресу: Ходынский бульвар, дом 4 неизвестный украл автомобиль Lexus LX570. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полиция разыскивает неизвестного.

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