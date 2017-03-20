В правительстве не поддержали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

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Правительство России не поддержало законопроект КПРФ, предусматривающий запрет на продажу алкоголя на первых этажах жилых домов. Такая мера может привести к росту потребления суррогата и создает трудности для магазинов "шаговой доступности".

Правительство не поддержало законопроект, предложенный КПРФ, который предусматривал запрет на продажу алкоголя на первых этажах жилых домов.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла решение не поддерживать законопроект, предлагавший запретить розничную торговлю алкогольной продукцией "во встроенных и пристроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов", - передает газета "Известия".

В правительстве рассказали, что такая мера может привести к росту потребления суррогатного алкоголя. Кроме того, спиртные напитки помогают позволяют сохранить рентабельность небольших магазинов.

Законопроект депутатов Госдумы от КПРФ предполагал, что подобный запрет снизит шаговую доступность к алкоголю и уменьшит количество происшествий, произошедших из-за опьянения.