МВФ отложил заседание по выделению Украине кредита из-за блокады Донбасса

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Международный валютный фонд отложил заседание по поводу выделения Украине кредитного транша. Рассмотрение этого вопроса было запланировано на понедельник, но в последний момент совет директоров организации взял паузу. МВФ потребовал от Киева провести расчёты возможных экономических потерь в связи с блокадой Донбасса и утратой контроля над предприятиями региона.

Уже отработанный сценарий: файеры, баллончики с краской, листовки и бетонные блоки для надежности. Меняется лишь география. Как сообщил "ТВ Центр", на этот раз радикалы заблокировали работу отделения "Сбербанка" в Тернополе. Внутри деньги украинских граждан, и работают там соотечественники, но это "истинных" патриотов незалежной не волнует.

Так сейчас по всей стране. Пять банков с российским капиталом, а это 12% всей финансовой системы Украины, теперь не просто в осаде – под санкциями. Решение СНБО президент Порошенко одобрил, применив излюбленную тактику – не можешь предотвратить – возглавь. Вот и несут все те же радикалы траурные венки к дверям "Сбербанка", а следовало бы к зданию Минфина. Вопрос о предоставлении очередного миллиардного кредита Украине из повестки заседания совета директоров МВФ исчез – случай беспрецедентный. Официальная причина: надо мол подумать и оценить все риски. Больше никаких комментариев от МВФ. Зато украинское Министерство финансов уже поспешило изложить свое видение ситуации.

"Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчётов экономических последствий мер, применённых Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Как именно связано признание паспортов с выделением очередного транша – Киев не уточнил. Впрочем, и без того понятно: легких денег больше не будет. Страны Европы одна за другой официально осуждают решение президента поддержать блокаду Донбасса, заявляя: это прямое нарушение минских договоренностей. Тон сменили даже западные журналисты, до этого во всем обвинявшие Москву. Громкими заголовками уже никого не удивишь. Впрочем, газеты сейчас Пётр Порошенко вряд ли читает. В стране – анархия. Радикалы захватывают обладминистрации, а люди в черных балаклавах и камуфляже блокируют жизненно важные магистрали. На трассе Киев – Варшава около сотни рабочих встали живым щитом, требуя от властей легализовать добычу янтаря, черный рынок которого процветает. Девять часов грузовые фуры были вынуждены простаивать.

Дорогу открыли. Властям дали время до понедельника, пообещав продолжить "янтарный протест", если нужный закон не будет принят. Неспокойно сейчас и в Донбассе. Артиллерийские залпы весь день слышны в Ясиноватой. Силовики обстреливают населенные пункты из гаубиц со стороны подконтрольной Авдеевки. Стреляют без разбора по предприятиям, частным домам и даже наблюдательному пункту совместного центра по контролю и координации прекращения огня. В Донецке-Северном выбиты стекла. Дома заброшены. В некоторых районах нет света.

Свои военные позиции, вопреки минским соглашениям, власти Украины только наращивают, докладывает разведка самопровозглашенных республик. Блокада – торговая и транспортная – не приносит результатов. Действовать Киев, очевидно, будет уже привычным силовым методом.

Матвей Шестаков, Тимур Абдулаев, "ТВ Центр"