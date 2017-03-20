Паспорта ДНР и ЛНР приравняли к украинским

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Обладатели паспортов ДНР и ЛНР могут находиться на территории России не более 90 дней, после чего на три месяца обязаны покинуть страну, сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме, МВД России и в руководстве ЛНР. Таким образом, жители самопровозглашенных республик подчиняются тем же правилам пребывания, что и граждане Украины.

На граждан ДНР и ЛНР распространяются аналогичные миграционные правила, что и для граждан Украины. Они могут находиться на территории России не более 90 дней подряд, после чего должны на три месяца покинуть страну, пишет РБК.

"Мы с удивлением узнали, что жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали", - рассказал изданию один из депутатов, говоря о том, что в середине марта этот вопрос обсуждался на встрече представителей думского комитета по делам СНГ и представителей правоохранительных органов.

Другой собеседник издания в парламенте напомнил о том, что в указе президента Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, поэтому на них должны распространяться те же правила, что и на украинцев.

Замруководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов подтвердил, что Россия считает обладателей паспортов ЛНР и ДНР "все равно иностранцами".

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в России признаются документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данные меры временные и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах.

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