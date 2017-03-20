Таиланд в ближайшее время депортирует троих россиян

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В Таиланде задержали троих граждан России, включая находящегося в международном розыске по линии Интерпола Михаила Кривенцова. Его обвиняют в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. В ближайшее время Кривенцова в сопровождении российской полиции депортируют в Москву.

В Таиланде задержали троих граждан России. Среди них разыскиваемый Интерполом с 2014 года Михаил Кривенцов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Иммиграционного бюро королевства генерал- лейтенанта Нататорна Просунторна.

В России Кривенцова обвиняют в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере.

"Кривенцов был задержан на территории северо-восточной провинции Лей, граничащей с Лаосом", - сообщил Просунторн.

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова, дело в отношении россиянина находится в производстве ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Кривенцов в ближайшее время будет депортирован в Москву в сопровождении офицеров российской полиции.

Как сообщил генерал-лейтенант Просунторн, полицией Таиланда также задержаны россияне Александр Данилов и Антон Филиппов. Данилов более чем на 1,7 тысячи дней превысил максимальный срок пребывания в королевстве. В отношении Филиппова в России открыто гражданское делопроизводство, суд запретил ему выезд за границу. Оба задержанных в ближайшее время будут депортированы на родину.

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