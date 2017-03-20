В Москве ограбили букмекерскую контору
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В Москве двое неизвестных открыто украли из букмекерской конторы мобильный телефон и сумку с 135 тысячью рублями.
Двое неизвестный похитили у администратора букмекерской конторы 135 тысяч рублей и мобильный телефон, передает агентство РИАМО.
Вооруженные ножом злоумышленники начали угрожать администратору конторы, затем открыто похитили сотовый телефон, сумку, в которой находились 135 тысяч рублей, после чего скрылись.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой".
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