В Доминикане застряли 400 российских туристов из-за неисправности лайнера
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Рейс авиакомпании Nordwind из Доминиканской Республики Пунта Кана - Москва задержан более чем на сутки. Около 400 российских туристов должны были отправиться в Москву уже в субботу днем, однако вылететь не удалось из-за неисправности лайнера. Туристам на данный момент предоставляется проживание и питание.
Из Доминиканы не могут вылететь 400 туристов российского туроператора "Пегас Туристик", передает "Интерфакс".
"Нам обещают, что мы сможем вылететь сегодня-завтра", - сказала собеседница агентства.
Рейс авиакомпании Nordwind из Доминиканской Республики Пунта Кана - Москва задержан более чем на сутки. Вылететь ранее не удалось из-за неисправности лайнера. Туристам на данный момент предоставляется проживание и питание.
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