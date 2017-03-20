10:28, 20 марта 2017

В Доминикане застряли 400 российских туристов из-за неисправности лайнера

Теги:  Общество  туризм  самолет  задержка  россия

Рейс авиакомпании Nordwind из Доминиканской Республики Пунта Кана - Москва задержан более чем на сутки. Около 400 российских туристов должны были отправиться в Москву уже в субботу днем, однако вылететь не удалось из-за неисправности лайнера. Туристам на данный момент предоставляется проживание и питание.

Из Доминиканы не могут вылететь 400 туристов российского туроператора "Пегас Туристик", передает "Интерфакс".

"Нам обещают, что мы сможем вылететь сегодня-завтра", - сказала собеседница агентства.

Рейс авиакомпании Nordwind из Доминиканской Республики Пунта Кана - Москва задержан более чем на сутки. Вылететь ранее не удалось из-за неисправности лайнера. Туристам на данный момент предоставляется проживание и питание.

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