В Доминикане застряли 400 российских туристов из-за неисправности лайнера

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Рейс авиакомпании Nordwind из Доминиканской Республики Пунта Кана - Москва задержан более чем на сутки. Около 400 российских туристов должны были отправиться в Москву уже в субботу днем, однако вылететь не удалось из-за неисправности лайнера. Туристам на данный момент предоставляется проживание и питание.