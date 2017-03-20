Смертельное ДТП с тремя фурами на МКАД. Видео

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Смертельная авария с участием трех большегрузов в районе 104-го километра внутренней стороны МКАД попало на видео. На кадрах видно, что от удара кабину одной из фур раздавило почти полностью. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал. Движение на участке, где произошла авария, затруднено.

В интернете появилось видео с места ДТП на МКАД, где ранее столкнулись три большегруза. В результате аварии один человек погиб и один получил травмы, передает АГН "Москва".

Крупная авария произошла на 104-м километре внутренней стороны МКАД. В ДТП участвовали мусоровоз MAN, грузовой автомобиль "ЗИЛ", а также фура неустановленной марки. На кадрах видно, что от удара кабину одной из фур раздавило почти полностью.

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