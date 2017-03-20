В МИД России подтвердили вызов посла Израиля в связи с авиаударом в Сирии
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В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что в пятницу в ведомство был вызван посол Израиля в связи с авиаударом вблизи Пальмиры. По словам замглавы МИД Михаила Богданова, российская сторона выразила обеспокоенность в связи с действиями израильских ВВС.
В пятницу в Министерство иностранных дел России в связи с авиаударом израильских ВВС вблизи Пальмиры был вызван посол Израиля. Эту информацию подтвердил замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему востоку и странам Африки Михаил Богданов.
"Да, его спрашивали об этом", - передает слова дипломата "Интерфакс".
По словам Богданова, российская сторона выразила обеспокоенность в связи с инцидентом. Дипломат отметил, что для предотвращения подобных случаев существует специальный канал связи.
"У нас существует специальный канал связи и мы хотели бы, чтобы этот канал работал более эффективно, и не было недопонимания относительно того, кто чем занимается", - заявил замглавы МИД.
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