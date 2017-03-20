Россия и Япония договорились о новой встрече в формате "2+2"

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Москва и Токио договорились о проведении новой встречи глав МИД и Минобороны двух стран в России. Переговоры в формате "два плюс два" состоялась впервые после трехлетнего перерыва. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в Токио сторонам удалось договориться о контактах на уровне Генштабов.

Россия и Япония договорились о проведении новой встречи в формате "2+2". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Договорились провести следующую министерскую встречу в формате "два плюс два" в России. Наше приглашение было принято нашими коллегами", - сказал он.

По словам главы дипломатического ведомства, в ходе переговоров рассматривался ход выполнения договоренностей президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ о совместной хозяйственной деятельности. Японской стороне были переданы предложения о конкретных проектах. В ответ Токио предложил встречные идеи. Экперты оперативно проработают эти вопросы.

"По поручению президента предпринимаются меры по облегчению процедур посещения Южных Курил японскими гражданами, которые жили на этих островах, обсудили также задачи дальнейшего упрощения общения между гражданами России и Японии, включая возможности безвизового режима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо", - отметил Лавров.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Япония договорились о контактах на уровне Генштабов. По его словам, российская сторона также предложила Японии принять участие в оказании медицинской помощи жителям Сирии. Министр также выразил надежду на присоединение Токио к послевоенному восстановлению САР. По мнению Шойгу, время для обсуждения этого вопроса уже пришло. Министр также прокомментировал размещение на Курилах дивизии российских вооруженных сил.

"Дивизия создается в течение шести лет в Приморском крае, Сахалинской и Амурской области. Создается не против кого-то, а исключительно для защиты Российской Федерации как с моря, так и с воздуха", - сказал он.

Визит в Токио глав российских иностранного и оборонного ведомств пришёлся на период цветения сакуры, что в стране восходящего солнца сочли добрым знаком, отмечает "ТВ Центр". Последняя встреча в формате "два плюс два" состоялась в 2013 году. От нынешних переговоров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их японскими коллегами Фумио Кисидой и Томоми Инадой прорыва не ждут, однако это определённо важный и конкретный шаг в возобновлении отношений и подготовке долгожданного мирного договора.

Переговоры посвящены широкому спектру вопросов: от обороны до рыболовства и туризма. Один из пунктов повестки дня – подготовка визита в Москву японского премьера Синдзо Абэ.

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