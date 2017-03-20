Боевики покидают сирийский Хомс после месяца напряженных переговоров

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Семь гуманитарных акций за сутки провели в Сирии сотрудники российского Центра по примирению сторон. Они передали мирным жителям почти три тонны продовольствия. А тем временем в Хомсе после месяца напряженных переговоров начался вывод боевиков. Город уже покинула первая группа исламистов.

Ранее утро. Напряжение словно нарастает с каждым новым лучом солнца. Окна этих домов наглухо закрыты. Кто внутри и что там происходит - неизвестно. Хомс. Район Альвар - центр сосредоточения боевиков. Сколько их здесь? Тысячи? Десятки тысяч? Узкая улица - коридор в мирную жизнь. К началу коридора людей привозят на автобусах, затем вдоль красных ленточек пешком. И вновь в автобусы. Другие.

Первыми территорию боевиков покидают члены их семей. Им разрешено взять с собой личные вещи. Судя по багажу, берут все, что могут унести. И явно не собираются сюда возвращаться, передает "ТВ Центр".

"Мой брат и мама погибли. Мы уезжаем вместе с дядей. Стремимся поскорее покинуть это проклятое место. Нам надоела война. Теперь мы свободны!" – сказал подросток в толпе у автобуса.

Позже появляются те, кто еще вчера воевал против своего народа, но сегодня готов прекратить это. Мужчины разного возраста, в разной одежде. Казалось бы, у них мало общего. Но прошлого не изменишь. С ними нет возможности поговорить. Приходится верить тем, кому они сами рассказали о самом главном.

"Я разговаривал с теми мужчинами, которые сейчас остаются в Альваре. Они говорят, что не хотят воевать. Они хотят уйти с семьями в родные места. Но их запугивают свои же. Им говорят, что их убьют. Убьют либо те, к кому они придут, либо те, от кого они пытаются сбежать", - сообщил муфтий Хомса Исам Мусри.

Некоторые мужчины сдают оружие, демонстративно подтверждая искренность намерений. Другие идут по коридору с автоматами. Один ствол с одним магазином разрешен условиями мирного соглашения. Для самообороны. Переговорный процесс между незаконными бандформированиями и представителями государственной власти наладили специалисты российского центра по примирению враждующих сторон. Процесс сложный. Нити доверия натянуты и могут порваться в любой момент. Главная задача - сообщить боевикам, что при выходе из Альвара их ждет не смертная казнь, как пугают свои же, а объявленная сирийским президентом амнистия. Если на их руках нет крови сограждан, они могут вернуться к мирной жизни.

"Боевики выставляли свои условия, Центр по примирению и сирийская сторона - другие. Надо было придти к единому знаменателю. Договорились, что часть боевиков перейдет в народное ополчение, в их полицию. То есть на стороне правительства и власти", - заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Ким.

Специалисты Центра по примирению контролируют работу коридора. Сейчас на месте важно понять настроения людей. Они не разговорчивы, но мимолетные эмоции уловить все же можно.

- Нет ли среди вас тех, кого насильно вывозят с Альвара?

- Нет. Все хотят уехать.

Хомс - крупный сирийский город, центр одноименной провинции. Пострадал от войны, возможно, не меньше чем Алеппо. Но если северная столица уже освобождена от радикалов, то в Хомсе этот процесс продолжается. Причем самым гуманным способом - путем переговоров.

В первый день работы коридора по нему прошли около двух тысяч человек. Почти 500 боевиков. Остальные - члены их семей. 50 автобусов доставили их в специальный лагерь на севере страны. Район Альвар стремительно пустеет. Но о такой миграции здесь никто не сожалеет.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр". Хомс. Сирия.

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