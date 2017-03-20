В Черном море испытают первую в мире инвалидную коляску для дайвинга

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Коляску для дайвинга разработал путешественник-инвалид Игорь Скикевич. В будущем он хочет создать инвалидную коляску для похода в горы.

В Новороссийске готовятся провести испытание коляски для дайвинга, которую разработал парапутешественник-экстремал инвалид 1 группы Игорь Скикевич, передает "Интерфакс".

Коляска состоит из кресла и прикрепленных к ней крыльев с движками, их замену можно производить прямо в воде. Стоимость такой коляски около 100 тысяч рублей.

Сейчас Скикевич оформляет патент на изобретение, в будущем он хочет создать инвалидную коляску для похода в горы.

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