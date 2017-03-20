Более 600 делегатов собрались на международном экологическом форуме в Москве

Проблемы экологии обсуждают на международном форуме в Москве. Участие принимают более 600 делегатов, в том числе из-за рубежа.

В центре внимания экспертов – повышение качества питьевой воды, сохранение озера Байкал и защита природы Арктики, отметил "ТВ Центр".

Особое внимание уделят вопросам обращения с отходами. По завершению дискуссий будет принята итоговая резолюция. Кроме того, в рамках мероприятия работает специальная выставка. На этот раз форум приурочен году экологии в России.