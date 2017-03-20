Собянину представили городской интернет-портал "Бизнес-навигатор"

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Развитие малого и среднего бизнеса в Москве - стало главной темой встречи Сергея Собянина и столичных предпринимателей.

Мэру представили городской интернет-портал "Бизнес-навигатор", сообщил "ТВ Центр". Это информационный ресурс, где размещены данные о различных формах предпринимательства, начиная от кафе и ресторанов до специализированных магазинов. Программа позволит составить бизнес-план, оценить конкурентов, найти подходящее помещение, а также узнать о налоговых привилегиях. Для тех, кто только решил открыть своё дело, также предусмотрены бесплатные онлайн-консультации и тренинги с ведущими специалистами.

"Около 30% всех работающих в Москве заняты в малом и среднем бизнесе. И с каждым годом вклад в экономику Москвы малого и среднего бизнеса возрастает. Объем налогов в бюджетную систему Москвы несмотря на все сложности, экономические трудности, растет и растет в серьезной динамике. За прошлый год только поступления налога на прибыль, патентной системы, микробизнеса выросла на 16% и значительно превысила все поступления от нефтегазового сектора", - передает слова мэр Собянина агентство городских новостей "Москва".

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