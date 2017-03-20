В Ростовской области детям-сиротам дали квартиры с плесенью

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В Ростовской области детей-сирот поселили в непригодные для проживания дома. В квартирах нет газа, канализации, в спальнях обнаружена плесень. А вот местные власти утверждают, что жилые помещения соответствуют всем нормам.

Стены без утеплителя, шумоизоляция отсутствует, сантехника не закреплена, розетки прогорели – такие квартиры получили по госпрограмме дети-сироты в городе Цимлянске Ростовской области. Стены буквально трещат по швам и настолько тонкие, что жильцы бояться вбить гвоздь, чтобы повесить зеркало. Не говоря уже о тяжелых водонагревательных приборах, передает "ТВ Центр".

Более того, рядом строят второй точно такой же дом, где местная администрация уже выкупила восемь квартир для сирот. Стоимость одной – 850 тысяч рублей. На два дома власти потратили более шести миллионов рублей. Основа дома - деревянный каркас. Внешние стены из фанеры и гипсокартона, обитые металлическими панелями. После того как общественники и пресса активно заинтересовались этой проблемой, обращения сирот все же были услышаны. В прошлом году на главу района Андрея Садымова было заведено уголовное дело за недостроенный дом по статье "Халатность". Выяснилось, что подрядчик не выполняет условия контракта.

Местные чиновники подали в суд на строительную организацию, чтобы вернуть деньги в бюджет. И если они выиграют дело, то жители недостроенного дома смогут получить другое жилье. А тем, кому не посчастливилось поселиться в соседнем доме, на новые квадратные метры рассчитывать не смогут.

Дело в том, что их дом, несмотря на явные нарушения, успешно прошел все нужные проверки. То есть по документам квартиры вполне пригодны для жилья.

"Была комиссия санэпидстанции, была комиссия, которая проверяла состояние температурного режима, состояние проживания. В общем-то соответствует нормам… параметрам", - заявил замглавы администрации Цимлянского района по строительству ЖКХ и Архитектуры Юрий Репин.

Как такое могло получиться и что теперь делать новоселам - на эти вопросы замглавы администрации Цимлянского района ответить не смог. Как и на вопросы областных депутатов, приехавших лично разбираться в ситуации.

После скандала в этот же день главу Цимлянского района Андрея Садымова задержали. Против него возбудили второе уголовное дело, уже за незаконно сданный в эксплуатацию дом.

"Следователями регионального СК России выявлен факт получения Садымовым взятки через посредника в размере 500 тысяч рублей от руководителя строительной организации за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, расположенного в Цимлянске, предназначенного для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - рассказала Галина Гагаглавева, представитель СКР по региону.

В ближайшее время Садымову будет предъявлено обвинение за халатность и получение взятки. Теперь судьбу сирот-новоселов будут решать вышестоящие органы местного самоуправления.

В Ростовской области это не единичный случай. Здесь же в Цимлянске есть еще один дом. О качестве постройки можно судить уже по входным дверям, которые установлены вверх ногами, глазком вниз. Канализации нет, газа и кухни тоже. Люди готовят на электропечке в коридоре. Несогласных с такими условиями проживания администрация района пытается заставить вселиться в судебном порядке. Однако трое сирот уже выиграли суды, вскоре должен состояться суд у четвертого. В Морозовском районе Ростовской области расследуют еще одно уголовное дело за срыв сроков строительства жилья еще для 36 детей-сирот. Вырыт котлован. Подрядчиком областному бюджету причинен ущерб на 27 миллионов рублей. Аналогичная ситуация и в Миллеровском районе. Там похищены еще почти 11 миллионов рублей.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев, "ТВ Центр", Ростовская область.

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